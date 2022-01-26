Коледа: думаю, что с явкой на референдум проблем не будет

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось первое организационное заседание областной комиссии по референдуму, во время которого был избран ее руководящий состав, передает корреспондент БЕЛТА.

Председателем Брестской областной комиссии по референдуму избран Александр Коледа. Его заместителем - Ольга Демко, выдвинутая от профсоюза работников государственных и других учреждений. Секретарем комиссии стала Елена Шамкуть - представитель профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Областная комиссия сформирована в максимальном составе - в количестве 13 человек. Все ее члены имеют определенный опыт работы в избирательных комиссиях разного уровня, большинство в разные сроки работали в областной избирательной комиссии.

"Главная наша задача - успешно провести референдум. Чисто технологически более простой кампании придумать нельзя - здесь все просто: один бюллетень, один вопрос. Другое дело, что тема эта очень политизирована, из-за этого основные сложности могут возникать. Мы уже на этом этапе видим, какая идет кампания, в том числе противодействие со стороны оппонентов власти", - отметил Александр Коледа.

По действующей Конституции, решение референдума считается принятым, если проголосовало более половины от списочного состава избирателей. "Это, конечно, сложная задача, но решаемая. Думаю, что с явкой проблем не будет. Я вижу, что руководители местных органов власти очень серьезно заточены на помощь комиссиям. Наша задача - разъяснять людям значение референдума, чтобы они были заинтересованы. Нынешняя Конституция свою роль сыграла, надо двигаться дальше", - сказал председатель комиссии.

Областная комиссия по референдуму будет располагаться в здании Брестского облисполкома. С завтрашнего дня здесь организуются дежурства для приема граждан по распорядку, утвержденному ЦИК: в будние дни - с 10.00 до 19.00 (с перерывом на обед с 14.00 до 15.00), в субботу - с 10.00 до 14.00, в день накануне проведения референдума - с 10.00 до 19.00.-0-