Колесо обозрения в Витебске запустят перед новогодними праздниками

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске колесо обозрения намерены торжественно запустить во второй половине декабря, в день традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек по центру города и зажжения елки на площади Победы. После шествия горожане смогут прокатиться на аттракционе, сообщил корреспонденту БЕЛТА предприниматель, владелец колеса обозрения Сергей Ерощенко.

Первоначально бизнесмен собирался установить колесо обозрения из Китая диаметром в 38 м. Но позже выяснилось, что по условиям аукциона он приобрел во временное пользование не участок земли, а площадку с уложенной плиткой. Это все кардинально меняло ситуацию, потому что запрещалось проводить любые земельные работы. Без них невозможно залить фундамент под многотонный объект. Тогда было решено закупить колесо от российского производителя в бесфундаментном воплощении. Такая технология подразумевает наличие жесткой пространственной металлической рамы-основания, ее устойчивость обеспечивают опорные ноги. Конструкция оснащена 20 закрытыми кабинами на четыре человека каждая.

Владелец аттракциона Сергей Ерощенко

В августе начался монтаж 30-метрового колеса обозрения в парке Победителей, недавно специалисты провели технические испытания, диагностирование. Все прошло успешно. "Колесо обозрения - это потенциально опасный объект. До ввода в эксплуатацию нужно было сделать экспертизу промышленной безопасности. Данная экспертиза может проходить до трех месяцев, но в Госпромнадзоре нам пошли на уступки и пообещали сделать быстрее, если не будет замечаний по объекту. Когда эксперт проведет техническое освидетельствование, то наш инженер по безопасной эксплуатации приступит к финальной работе", - рассказал Сергей Ерощенко. Согласно технической документации, колесо обозрения можно запускать при температуре до минус 10 градусов (не ниже) при скорости ветра не более 10 м/с. В дождь и мокрый снег эксплуатация запрещена.

Работать аттракцион будет ежедневно с 10.00 до 23.00. Предварительная стоимость поездки, во время которой колесо сделает один оборот за 7 минут, на человека составит Br5. Конструкция имеет светодиодную иллюминацию, в темное время суток она будет превращаться в яркий экран, где можно будет, например, написать поздравительное сообщение. Также возле колеса предприниматель предлагает поставить ярмарочные павильоны.-0-

Фото Александра Хитрова