Количество безвизовых туристов в Гродно и окрестностях с начала года возросло на 60%

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гродно и Гродненском районе побывали свыше 65 тыс. безвизовых туристов - на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Отмечаем рост интереса иностранцев к посещению Гродно и района. Зачастую катализатором такого роста становятся яркие событийные мероприятия. Например, за минувшую неделю в регионе побывали более 3,3 тыс. безвизовых туристов, свыше 1 тыс. из них приехали в субботу. В этот день на Августовском канале проводился международный веломарафон "Суседзі", а рядом с Гродно проходил один из самых масштабных автофестивалей страны SunDay, которые традиционно привлекают гостей и участников не только из Беларуси", - рассказали в управлении спорта и туризма. Календарь событий в регионе насыщенный: регулярно проводятся культурные, спортивные, познавательные мероприятия разнообразной тематики.

Расширяется и география гостей: с начала этого года Гродно и окрестности посетили безвизовые туристы из 36 стран мира. В лидерах Литва, Польша, Латвия и Германия. Растет туристический поток из других европейских стран - Франции, Нидерландов, Италии, Венгрии и Эстонии. В регионе активно развиваются все виды туризма. Иностранцы едут не только познакомиться с достопримечательностями и особенностями Гродненского района, но и отдохнуть и подлечиться в здравницах.

С 1 января 2018 года согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. За весь 2018 год в Гродно приняли свыше 92 тыс. приехавших без визы иностранцев. Прорабатывается вопрос по расширению безвизовой зоны. Такой шаг позволит региону представить новые туристические продукты, расширить спектр предоставляемых услуг, предложить гостям новые направления в различных видах туризма - медицинском, историческом, культурном и производственном.-0-