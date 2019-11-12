Количество больных сахарным диабетом в Витебской области с начала года выросло на 4 тыс. человек

12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области большую часть заболевших сахарным диабетом составляют женщины. Об этом главный врач Витебского областного эндокринологического диспансера Людмила Педченец сообщила сегодня на брифинге, посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, передает корреспондент БЕЛТА.

На начало года в Витебской области на диспансерном учете состояли почти 43,1 тыс. пациентов с сахарным диабетом. За 10 месяцев нынешнего года их количество выросло на 4 089 человек, из них 35 детей (в основном с первым типом диабета). "К сожалению, количество больных ежегодно растет. Как правило, около 60% из них составляют женщины. Все чаще диабетом заболевают дети", - отметила Людмила Педченец.

Медик подчеркнула, что при выявлении диабета многое в его лечении зависит от пациента, желания человека изменить свой образ жизни. В случае с детьми важна роль родителей, их нацеленность на перестройку рациона ребенка, умение на своем примере прививать ценности здорового образа жизни. "Не существует какой-то волшебной таблетки от диабета. Есть препараты, которые позволяют дольше и полноценнее вести насыщенную жизнь при условии правильного питания и физической активности. Но все равно многое зависит от человека", - сказала главврач.

В нынешнем году День борьбы с диабетом посвящен теме "Семья и диабет". На начало года в Беларуси количество выявленных больных сахарным диабетом было более 335 тыс. человек, в мире около 425 млн. По мнению медиков, истинное число людей, болеющих диабетом, в 2-3 раза больше.-0-