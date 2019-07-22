Количество декларируемых партий товаров в Гомельской таможне в I полугодии выросло на 10,4%

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество декларируемых в Гомельской таможне партий товаров в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,4%, сообщили БЕЛТА в таможне.

В регионе деятельности Гомельской таможни отмечается увеличение потока перемещаемых грузовых автомобилей на 8,27%. При этом уменьшился поток легковых автомобилей - на 6,5%, автобусов - на 5,2%, физических лиц - на 6,6%.

За шесть месяцев 2019 года на один рубль, выделенный на содержание таможни, перечислено в доход государства Br90,8. Структуру доходов составляют вывозные таможенные пошлины - 67%, НДС - 26%, ввозные таможенные пошлины - 4%, акцизы - около 2%, остальные платежи - 1%.-0-