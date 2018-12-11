Количество ДТП с детьми в Гомеле в январе-октябре снизилось

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество ДТП с участием детей снизилось в Гомеле с 12 случаев в январе-октябре 2017-го до 9 за аналогичный период этого года, сообщил сегодня на заседании Гомельского горисполкома заместитель начальника отдела ЖКХ горисполкома Денис Токаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации докладчика, уменьшилось и число травмированных в авариях детей (с 11 до 9). "Погибших в ДТП детей в этом году не было", - добавил замначальника отдела.

Денис Токаренко считает, что такой результат - итог проведенных мероприятий, в том числе профилактического характера. Например, для ребят проводятся обучающие правилам безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте занятия, акции, тематические викторины и конкурсы, встречи с сотрудниками милиции.

Командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Саприко рассказал, что в течение учебного года сотрудники милиции несут службу вблизи школ непосредственно перед началом занятий для предупреждения нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделено учреждениям, которые находятся вблизи проезжей части. "Такая работа дала свои результаты. ДТП с участием детей вблизи учебных заведений не совершено", - подчеркнул он.

В то же время в целом по городу в январе-октябре наблюдается увеличение ДТП: их совершено 118, что на 15 больше, чем за аналогичный период 2017-го. В авариях погибли семь человек - на три меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Травмированных же стало на 15 больше.

Среди основных причин ДТП - нарушение проезда пешеходных переходов (33%), перекрестков (порядка 10%), нарушение правил маневрирования (около 10%).

По словам Владимира Саприко, с начала года госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД более 74 тыс. участников дорожного движения. При этом 712 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, более 1,5 тыс. привлечены к ответственности за управление автомобилем без прав, свыше 9 тыс. - за превышение скоростных режимов.

В последние годы в городе увеличилось число транспортных средств. В настоящее время насчитывается более 170 тыс. единиц транспорта. "Также значительно увеличилось и движение транзитного транспорта через областной центр в связи с ремонтом моста через реку Сож на объездной автодороге. Это вызвало ряд сложностей", - добавил командир батальона.

По вине водителей транспортных средств, принадлежащих автотранспортным предприятиям города, с начала года совершено 20 аварий - на 10 больше, чем в 2017-м.-0-