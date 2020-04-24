Количество физлиц-арендодателей в Витебской области выросло почти на 10%

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области, по данным на 1 апреля, около 11,8 тыс. граждан получают доходы от аренды жилых и нежилых помещений, что почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

Рост плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи внаем недвижимости наблюдается во всех районах области. Наибольшее число таких граждан состоит на учете в налоговых инспекциях по Первомайскому (около 2,6 тыс.) и Октябрьскому (почти 2,1 тыс.) районам областного центра, а также по Полоцкому (около 1,8 тыс.), Оршанскому (1,2 тыс.) районам и Новополоцку (1,5 тыс. человек).

Удельный вес этой категории плательщиков превышает 2,7% в общем количестве физических лиц, уплачивающих налоги в Витебской области. С начала года граждане-арендодатели пополнили бюджет почти на Br600 тыс., что в сопоставимых ценах примерно на Br17,4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В январе - марте 2020 года во время контрольных мероприятий налоговые инспекторы установили 13 граждан, сдававших жилые помещения без уплаты налога. Нарушителям доначислено к уплате в бюджет Br2,7 тыс.

По результатам проведенного в Витебской области в 2019 году налогового учета плательщиков имущественных платежей установлено, что 31 тыс. граждан имеют в собственности более одной квартиры в многоквартирных и блокированных жилых домах. Это на 3,5 тыс., или почти на 13%, больше, чем по результатам аналогичного анализа в 2018 году.-0-