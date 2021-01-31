Количество ИП в Минской области за год выросло на 6,9%

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 января 2021 года в налоговых органах столичного региона состояли на учете 44 510 индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.
По сравнению с 1 января 2020 года их численность увеличилась на 2856, или 6,9%.
"За 2020 год такими плательщиками внесено в бюджет Br94,9 млн налогов и других платежей, что на Br7,6 млн, или на 8,7%, больше, чем за аналогичный период 2019 года в текущих ценах. Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,7%", - отметил заместитель начальника инспекции Юрий Коновалов.
Он добавил: 72,2% предпринимателей применяют упрощенную систему налогообложения, доля внесенных ими платежей в бюджет составляет 67,7%.
Плательщиками единого налога являются 22,9% от общего количества, доля платежей - 15,5%.
Общий порядок налогообложения используют 4,9% предпринимателей, удельный вес поступлений от них составляет 16,8%.-0-