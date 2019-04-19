Количество мест в сети общепита Минска до конца года увеличится почти на 5 тыс.

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в первом квартале открылись 63 кафе и ресторана почти на 1,8 тыс. мест, а до конца года сеть общественного питания расширится на 5 тыс. мест, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Всего в городе в весенне-летнем сезоне текущего года будут работать свыше 2,8 тыс. объектов общественного питания, в том числе общедоступная сеть представлена более 2 тыс. точек на 103,6 тыс. мест. Это рестораны, кафе, мини-кафе, летние (сезонные) кафе, террасы, киоски, павильоны, палатки. На одну тысячу жителей в городе приходится 53 места при нормативе 45 мест.

С белорусской национальной кухней и традициями знакомят 50 кафе и ресторанов. Традиционные для Беларуси блюда предлагают и другие объекты общественного питания.

В управлении отметили, что город готовится достойно встретить гостей II Европейских игр. Питание участников соревнований организуют в столовой Деревни спортсменов. Меню будет включать блюда европейской, русской, итальянской, среднеазиатской, халяльной, кошерной кухонь, но акцент сделан на национальную белорусскую. Заказы планируется готовить на виду у покупателей.

Отдельно предусмотрена работа столовой с белорусской национальной кухней, где планируется широко представить популярную еду белорусов: картофельную бабку, мачанку, драники, белорусские соления, традиционные мясные лакомства: сало, полендвицу, колбасы.

Значительное количество объектов общественного питания сосредоточенно на фуд-кортах торгово-развлекательных центров, а также в непосредственной близости к спортивным объектам, задействованным при проведении Европейских игр.

Для болельщиков игр и гостей столицы откроются три фан-зоны, где также будет представлен широкий ассортимент блюд в формате быстрого обслуживания (колбаски, шашлык, ребрышки, драники, блины с различными начинками и соусами, картофельные дольки).-0-