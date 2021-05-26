Количество общественного транспорта уменьшится летом на столичных дорогах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с уменьшением пассажиропотока на летний период в Минске приостанавливают работу ряда маршрутов, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

С 1 июня по будним дням перестанут ходить автобусы № 15Д, 188С, 196С, 197, а с 5 июня по выходным приостановят работу троллейбусов №46.

С 14 июня по будням временно будут закрыты автобусные маршруты № 27Д, 117С, 128, 186 и трамвайный маршрут №9, а с 25 июня по будним дням перестанут ходить автобусы №185С и в течение всей недели - автобусы №47С.-0-