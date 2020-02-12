Количество посетителей агроэкоусадеб Витебской области выросло более чем на треть

12 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Агроэкоусадьбы Витебской области в 2019 году посетили около 56 тыс. туристов, что более чем на треть превышает данные 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Из общего количества посетителей агроэкоусадеб примерно каждый девятый прибыл в Витебскую область из-за рубежа. Представители 40 стран со всех континентов оценили привлекательность подобного отдыха в северном регионе Беларуси. В 2018-м агроэкоусадьбы Витебской области приняли гостей из 35 государств. Больше всего было граждан России (около 5 тыс. человек), удельный вес которых составил чуть менее 10%, а также представителей стран Балтии (более 400), Израиля (более 130), Германии (почти 100). Кроме того, провели время с белорусским национальным колоритом путешественники из Бразилии, Аргентины, Саудовской Аравии, Эквадора, Бахрейна, Ливии, Сенегала.

Лидер по развитию агроэкотуризма в Витебской области - Браславский район. В нем зарегистрировано 296 субъектов агроэкотуризма, их количество приросло примерно на 4%. Там отдохнули около 14 тыс. человек - почти на 50% больше, чем годом ранее. По-прежнему популярны агроэкоусадьбы Глубокского, Поставского и Полоцкого районов. В Глубокском районе действуют 46 таких усадеб, в 2019 году их посетили более 8,5 тыс. туристов, число которых увеличилось на 63,5% по сравнению с 2018-м. В Поставском районе 44 агроэкоусадьбы приняли около 5 тыс. гостей, что на четверть больше чем в 2018-м. Всего же на эти четыре района приходится почти 60% туристов, отдохнувших в агроэкоусадьбах Витебской области в 2019 году.

По данным на 1 января 2020 года, в Витебской области зарегистрировано 647 субъектов агроэкотуризма, что почти на 8% больше, чем на начало 2019-го. Их выручка составила Br4,4 млн, темп роста этого показателя превысил 125%. В бюджет поступило Br16,1 тыс. сбора за оказание услуг агроэкотуризма, что на 12% больше, чем в 2018-м.-0-