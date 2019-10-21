Количество пожаров в экосистемах Гомельской области выросло на 53%

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество пожаров в экосистемах Гомельской области выросло с начала 2019 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Дичковского, за текущий год в Гомельской области произошло 339 пожаров в природных экосистемах. "Несмотря на то, что в разрезе республики область находится в середине списка по количеству природных пожаров, в текущем году отмечается их рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го", - отметил он.

Из общего количества происшествий в экосистемах 81 случай - это возгорание травы и кустарника, 136 - в лесном массиве, 122 - торфяных пожаров. При этом на землях сельскохозяйственных организаций зафиксировано почти 150 возгораний.

Для ликвидации названных ЧП привлекали 408 единиц техники МЧС и 325 - других ведомств.

Начальник управления МЧС обратил внимание, что помимо материальных затрат пожары в экосистемах несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Так, в этом году при горении сухой растительности погибли три человека (два в Речицком районе и один в Жлобинском), еще двое получили травмы.

"Не вызывает сомнений, что профилактическая работа по предупреждению пожаров в экосистемах является менее затратной, нежели мероприятия по их тушению, а основой исключения подобных возгораний является комплексная работа по наведению порядка на земле", - убежден Сергей Дичковский. Он напомнил, что в области разработан единый подход, определен алгоритм организации данной работы, однако на местах субъектам профилактики, заинтересованным службам следует уделять принятию должных мер более пристальное внимание.

В числе первоочередных вопросов начальник областного управления МЧС также назвал и предупреждение ЧП в неэксплуатируемых, аварийных зданиях и сооружениях. "В области выявлены и взяты на учет 2422 подобных здания. Благодаря усилиям всех заинтересованных доступ посторонних лиц ограничен к 2005 зданиям, в этом году снесено 216 таких строений. По 201 зданию требуется принятие мер - ограничение доступа, обеспечение надлежащей охраны, снос и т.д.", - пояснил начальник управления МЧС. Он также напомнил, что в минувшем году на территории области зафиксировано два случая гибели людей при самостоятельной разборке аварийных зданий. "В 2019 году случаев гибели не допущено, однако пожары в неэксплуатируемых и бросовых зданиях не редкость, в том числе с травмированием людей", - обратил внимание докладчик. В качестве примера он привел случай, произошедший 10 октября в деревне Новые Луки Жлобинского района. В результате пожара в нежилом доме человек без определенного места жительства получил ожоги 2-3-й степени 9% тела.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что в вопросе обеспечения безопасности каждый должен четко осознавать свою зону ответственности. Он поставил задачу на местах принять все необходимые меры по созданию безопасных условий.-0-