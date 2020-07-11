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11 июля 2020, 17:30

Количество предложений квартир на вторичном рынке Минска в I полугодии выросло до 9 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

11 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. За март - июнь 2020 года количество предложений квартир на вторичном рынке Минска выросло почти до рекордных показателей - 9 тыс. За всю историю столичного рынка вторичного жилья объем предложения был выше только в начале 2016 года, сообщили БЕЛТА в компании "Твоя столица. Агентство недвижимости".

"В настоящее время цены все еще далеки от максимальных значений прошлых лет. При этом, в отличие от прошлых периодов, по-прежнему доступно кредитование, которым пользуются около 20-25% покупателей квартир вторичного рынка", - отметили в компании.

В целом за первое полугодие 2020 года заключено на 7% меньше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. "И если февраль и март были достаточно продуктивными, то апрель, май и июнь по количеству сделок провалились из-за неожиданного роста обменного курса валют и усиления пандемической угрозы, - пояснили специалисты. - Самое существенное замирание вторичного рынка жилья пришлось на апрель-май 2020 года. Летом обменный курс стабилизировался, эпидемиологическая ситуация стала постепенно выравниваться, в результате на рынок жилой недвижимости начала возвращаться активность". По результатам июня этого года в белорусской столице было заключено более 850 сделок, что примерно на 200 сделок больше показателей мая и на 150 сделок меньше аналогичного периода прошлого года.

На фоне резкого падения уровня активности покупателей и уменьшения кредитных предложений от банков на вторичном рынке жилья Минска наметился тренд на постепенное снижение цен. По итогам июня 2020 года, цены на квартиры в разбивке - квартира стандартных потребительских качеств, то есть обычная квартира, которую стоит отремонтировать, и готовая к проживанию ("въезжай и живи") - сформировались следующим образом. Цена 1 кв.м в однокомнатных квартирах стандартных потребительских качеств составила $1330 ( примерно $45 тыс. за квартиру), двухкомнатных - $1180 ($54 тыс. за квартиру), трехкомнатных - $1040 ($71 тыс. за квартиру). При этом стоимость 1 кв.м. в однокомнатных квартирах, готовых к проживанию, сложилась на уровне $1,5 тыс. ($55 тыс. за квартиру), двухкомнатных - $1460 ($65 тыс. за квартиру), трехкомнатных - $1330 ($75 тыс. за квартиру).-0-

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