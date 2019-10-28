Количество преступлений в Брестской области снизилось

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области общее количество зарегистрированных преступлений за январь-сентябрь 2019 года снизилось на 0,3%, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

Позитивную динамику отметили на заседании коллегии областной прокуратуры по итогам работы ведомства за 9 месяцев. За этот период коэффициент преступности в регионе в расчете на 10 тыс. населения составил 53,1 и является наименьшим в стране. В частности, на 17% снизилось количество преступлений, совершенных подростками, ранее судимыми лицами (2%), неработающими (0,3%), а также совершенных в общественных местах (11%) и семьях (7%).

Вместе с тем на четверть увеличилось число особо тяжких преступлений. Правоохранители это связывают с участившимися фактами незаконного сбыта наркотиков. Кроме того, увеличилось число пострадавших от преступных посягательств. Наибольший рост преступности зафиксирован в Ляховичском (на 20%), Ивановском (14%), Ганцевичском (13%) районах.

"При снижении общего числа преступлений есть сферы, которые требуют пристального внимания прокурора. Это, прежде всего, вопросы детской безопасности, а также безопасности на производстве. Несмотря на принятые меры, на территории области на 26% (с 68 до 86) произошло больше несчастных случаев на рабочих местах с тяжелым исходом", - отметил прокурор Брестской области Виктор Климов. Он потребовал от территориальных прокуроров более принципиально реагировать на любые нарушения законности, ужесточить спрос с контролирующих органов.

По-прежнему актуальна проблема нарушения требований законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг). В этой связи впредь при проведении надзорных мероприятий в сфере закупок с привлечением посредников во всех случаях будет изучаться обоснованность участия посреднических структур в заключении сделок.

По итогам заседания определены задачи ведомства на ближайшую перспективу. Особое внимание будет уделено вопросам надзора за соблюдением избирательного законодательства.-0-