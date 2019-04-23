Количество преступлений в сфере высоких технологий в Брестской области за три года выросло в 5 раз

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за последние три года количество преступлений в сфере высоких технологий увеличилось более чем в пять раз, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Если в 2016 году в регионе было возбуждено 126 уголовных дел по таким преступлениям, в 2017-м - 328, то в 2018-м - уже 705. Только за январь-март текущего года в области возбуждено 349 уголовных дел в сфере высоких технологий. В связи с этим растет и количество обращений граждан в правоохранительные органы. Так, за первый квартал нынешнего года от них поступило 297 заявлений, это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за январь-март 2018 года поступило 160 заявлений). В то же время в среднем по республике рост количества обращений составил около 44%.

Отмечается рост количества преступлений как по линии информационной безопасности, так и хищений с использованием компьютерной техники. В 85% случаев преступления были связаны со взломом персональных страниц граждан в социальных сетях и последующим хищением денег с использованием реквизитов банковских платежных карт, полученных обманным путем.

Вопросы борьбы с преступностью в сфере высоких технологий были рассмотрены на межведомственном оперативном совещании под председательством прокурора Брестской области Виктора Климова. "Более активное использование сети Интернет, отсутствие надлежащих систем безопасности в социальных сетях, низкий уровень правосознания граждан, которые сами передают банковские данные злоумышленникам и при этом не проверяют личность тех, с кем ведут электронную переписку, - вот основные причины сложившейся ситуации", - констатировал Виктор Климов.

По предложению прокуратуры для преодоления негативной тенденции правоохранительные органы через социальные сети, мобильных операторов и другие компьютерные коммуникации теперь на постоянной основе будут проводить профилактическую разъяснительную работу с гражданами о недопустимости передачи под различными предлогами личных банковских реквизитов. Также органы внутренних дел и предварительного следствия усовершенствуют алгоритмы проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере высоких технологий.-0-