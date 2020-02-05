Количество природоохранных нарушений снижается в Витебской области

5 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области благодаря комплексному подходу в профилактической работе снижается количество нарушений природоохранного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В частности, за прошлый год в регионе по сравнению с 2018-м было сокращено на 37% количество нарушений по самовольному пользованию недрами, на 18% - нарушений требований по охране земель, на 12% - загрязнение поверхностных вод водных объектов. На 15% уменьшилось число нарушений режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.

Всего за минувший год в Витебской области к административной ответственности привлечено более 1,5 тыс. нарушителей природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных на них штрафов составила почти Br400 тыс. Контроль осуществлялся в форме выборочных проверок, мониторингов, мероприятий технического характера, а также мер профилактического и предупредительного характера. "В последнем случае направлено более 3 тыс. информационных писем и предложений, на регулярной основе проводились рабочие встречи и дни информирования. В упреждающих целях проведено 1,7 тыс. мониторингов, по их результатам субъектам хозяйствования выдано свыше 5 тыс. рекомендаций по устранению выявленных недостатков (устранено 98%). Такая практика работы будет продолжена в нынешнем году", - отметили в комитете.

В сфере наведения порядка на земле пресечено 10,6 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Основную часть из них составляют нарушения в области обращения с отходами (40%), правил водопользования (18%), требований по охране земель (15%), законодательства о растительном мире (8%), охраны атмосферного воздуха (7%), неисполнение предписаний (6%).-0-