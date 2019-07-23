Количество сделок купли-продажи квартир в Минске за I полугодие снизилось более чем на 20%

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество сделок купли-продажи квартир в Минске за первое полугодие снизилось более чем на 20%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

"По данным Национального кадастрового агентства, за первое полугодие 2019 года в Минске было зарегистрировано 5 849 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат), что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018-го", - говорится в информации ведомства.

Наибольшее количество сделок купли-продажи было зарегистрировано в апреле, когда ОАО "АСБ Беларусбанк" возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья, меньше всего - в январе (это связывают с новогодними праздниками) и июне.

В среднем, по данным ведомства, в месяц регистрируется по 975 сделок купли-продажи.-0-