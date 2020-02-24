Количество связанных с наркотиками преступлений в Минской области снизилось на 8,5%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 2019 году сократилось с 869 до 795, то есть на 8,5%, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора области Владимир Непокупный.

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что государственными органами проделана существенная профилактическая работа в этом направлении. Что касается, например, сбыта наркотиков, произошло снижение числа таких фактов с 541 до 479 (минус 11,5%).

Вместе с тем из-за отравления наркотиками за последние 5 лет погибли 22 человека. Такие случаи были в шести районах области: Борисовском - 9, Минском - 6, Молодечненском - 2, Солигорском - 2, Слуцком - 2, Смолевичском - 1. В 2019 году все четыре случая гибели произошли на территории Минского района. Самому молодому человеку, погибшему из-за наркотиков, было 20 лет, а самому возрастному - 46.

Результаты анализа позволили определить социальный портрет наркопотребителя - это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, не имеющий семьи, нигде не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности.

Как подчеркнул Владимир Непокупный, целенаправленная работа государства по противодействию этому злу в дальнейшем будет только усиливаться.-0-