Количество товароведческих экспертиз в Брестской области выросло на 80%

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области количество товароведческих экспертиз в первом полугодии увеличилось более чем на 80%, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Чаще всего специалисты оценивали остаточную стоимость мобильных телефонов, строительных инструментов, одежды и велосипедов. Рост этого вида исследований прогнозировался, поэтому заранее было организовано проведение товароведческих экспертиз в Барановичском межрайонном отделе ГКСЭ, увеличено количество экспертов-товароведов в областном управлении.

Всего в первом полугодии в Брестской области проведено около 1,1 тыс. технических экспертиз - на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика объясняется востребованностью этого вида исследований у правоохранительных органов при проведении проверок и расследовании уголовных дел. Помимо товароведческих выросло количество фоноскопических и автотовароведческих экспертиз.

Также в этом году более чем на 60% увеличилось количество строительно-технических экспертиз. Их назначают суды преимущественно для раздела недвижимого имущества, определения порядка пользования земельными участками. При возникновении спорных ситуаций между родственниками (получение наследства, развод), совместном пользовании жилыми помещениями, хозяйственными постройками в рамках строительно-технической экспертизы могут быть разработаны варианты раздела жилых домов, земельных участков.

Рост постановлений о назначении технических экспертиз сохраняется. В этой связи в области укрепляют кадровый экспертный состав и материально-техническую базу. Кроме этого, планируется расширить перечень исследуемых объектов.-0-