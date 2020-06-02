Количество выбросов от автотранспорта в Минске сократилось в 2019 году на 4%

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске количество выбросов в воздух загрязняющих веществ от автотранспорта в 2019 году снизилось на 4%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА. "По-прежнему в топе загрязнителей остаются мобильные источники: на долю автотранспорта приходится более 80% от общего объема выбросов в атмосферный воздух. В 2019 году выбросы от мобильных источников составили 130,1 тыс. т, что на 4% меньше, чем в 2018 году. Сокращения обусловлены прежде всего обновлением парка механического автотранспорта, оптимизацией организации дорожного движения, улучшением качества моторного топлива, переводом личного транспорта на работу на сжиженном газе, развитием сети электробусов и метрополитена, увеличением доли граждан, которые используют общественный транспорт вместо личного", - рассказал Степан Дубницкий. Объем выбросов от стационарных источников по итогам 2019 года остается на уровне прошлых лет - 18,3 тыс. т. Стабилизация была достигнута благодаря модернизации производственных процессов, изменению использования материалов, переходу на водорастворимые краски. Как следствие, снижено количество выбросов летучих органических соединений, выросла эффективность газоочистного оборудования. Объемы выбросов загрязняющих веществ от станционарных источников на территории города распространяются неравномерно. Больше всего приходится на Заводской, Фрунзенский и Партизанский районы. Экологи заметили сезонность загрязнения воздуха определенными веществами. Так, увеличение доли дней с концентрацией твердых частиц выше нормативов качества наблюдается в столице в марте-апреле. Причины - дефицит осадков, индустриальные процессы, стирание дорожного полотна, износ шин, трансграничный перенос загрязняющих веществ на расстояния. В целом, отметил председатель комитета, экологическая ситуация в столице на протяжении многих лет остается стабильной и благополучной. "Минск - это крупный индустриальный центр страны, при этом он остается одним из самых чистых городов Европы. В условиях высокой техногенной нагрузки на окружающую среду от промышленных предприятий и транспорта невозможно полностью устранить последствия хозяйственной деятельности. Но в городе предпринимаются все меры, чтобы минимизировать их", - заключил Степан Дубницкий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!