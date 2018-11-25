Коллектив из Пекина стал обладателем Гран-при фестиваля современной хореографии в Витебске

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня определился обладатель Гран-при Международного фестиваля современной хореографии (IFMC). По единодушному решению жюри главная награда XXXI форума уедет в Пекин: ее завоевали студенты Центральной академии драмы, представившие на танцевальном форуме постановку "Взрослые игры", передает корреспондент БЕЛТА.

Первой премии удостоена конкурсная работа "Женщина перед принятием решения" проекта Римы Пипоян (Ереван, Армения).

Вторую премию жюри присудило трем работам: "Look" Tremors Dance Company (Минск, Беларусь), "Alpha" n'Era Dance Group (Киев, Украина) и "Переход" проекта Дмитрия Беззубенко (Минск, кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств).

Третью премию завоевала постановка "Пропала я" проекта Артема Шошина (Киев, Украина).

Лучшим хореографом фестиваля признан Илья Оши за работу "О главном мне не успели сказать. О главном я не успею...". Ему вручена специальная премия имени Евгения Панфилова.

Две конкурсные работы - "Viola(ta)" итальянского коллектива AlphaZTL Dynamic Art Company и "Одуванчики" Дениса Чернышева (Челябинск, Россия) - поразили жюри и зрителей своей актуальностью, стремлением прикоснуться к самым животрепещущим темам. Они отмечены специальной премией IFMC "За актуальность и социальную значимость".

Всего за главные призы конкурса в нынешнем году боролись более 30 творческих коллективов и проектов из Беларуси, Армении, Германии, Италии, Украины, Китая, Кубы, Японии, Литвы, Польши и России. Судило участников компетентное жюри в составе широко известных хореографов под председательством одного из самых известных в танцевальном мире хореографов - народного артиста Молдовы, заслуженного деятеля искусств Украины Раду Поклитару.

IFMC-2018 проводится с 21 по 25 ноября. В нынешнем году фестиваль собрал гостей из 22 стран мира. Его программа включала более 60 показов и мероприятий, проходивших не только на витебской сцене: на сцене Большого театра Беларуси в Минске 20 ноября состоялся показ спектакля "Увертюры Россини" коллектива Spellbound Contemporary Ballet (Италия). 22 ноября эту постановку смогли увидеть гомельчане. В Витебске она завершит сегодня насыщенную программу форума.-0-