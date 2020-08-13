Коллектив Жабинковского сахарного завода активно готовится к сезону переработки свеклы

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жабинковский сахарный завод работает в обычном режиме и активно готовится к сезону переработки сахарной свеклы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора Сергей Попко.

"У нас состоялось собрание трудового коллектива с участием профсоюзной организации, с приглашением представителей местных органов власти. Также участвовал начальник милиции. Это было в нерабочее время, в обеденный перерыв. Собрались все в клубе предприятия, люди получили ответы на интересующие вопросы в связи с ситуацией в стране и разошлись по местам. Никаких требований - политических, экономических, дисциплинарных, трудовых - не выдвигалось", - рассказал замгендиректора.

Он отметил, что встреча была организована по просьбе рабочих. Вопросы касались в том числе прошедшей электоральной кампании. "Начальник РОВД разъяснил отдельные позиции законодательства. Были озвучены просьбы соблюдать действующее законодательство. Призывов о прекращении работы либо какого-то недовольства не было, люди вернулись на свои рабочие места, и сегодня тоже они все на работе", - констатировал Сергей Попко.

В настоящее время коллектив предприятия занят подготовкой к сезону переработки сахарной свеклы нового урожая, в цехах идут плановые ремонтные работы. Завод готовится к пуску, который предположительно состоится в сентябре. "Сейчас очень ответственный и важный период. Если мы не подготовим завод, свекла ждать не будет, - заметил замгендиректора. - Задействован весь коллектив, мы на полной рабочей неделе, у каждого есть чем заняться. Поэтому ходить и бастовать нам некогда".

Сейчас в коллективе Жабинковского сахарного завода вместе с периферийными свеклопунктами трудится около 750 человек. Несмотря на объективные трудности, задержек с выплатой заработной платы на протяжении сезона и в межсезонье не допускалось. "Пытаемся выходить из ситуации с наименьшими потерями", - резюмировал Сергей Попко.-0-