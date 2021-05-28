Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников - Болошко

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников. На этом акцентировал внимание председатель Гомельской областной организации профсоюза "Белпрофмаш" Александр Болошко на расширенном заседании президиума обкома отраслевой областной организации, сообщает БЕЛТА.

Александр Болошко подчеркнул: поставлена задача заключить коллективные договоры во всех организациях отрасли до 1 января 2022 года. "Ведь именно этот документ, с реальными нормами и гарантиями для людей, служит мощным мотивационным фактором", - сказал он.

В настоящее время в коллективно-договорное регулирование в области не вовлечены 52 организации, включая малочисленные. Одним из вариантов решения задачи Александр Болошко назвал как минимум начало коллективных переговоров. "Нужно от имени работников направить каждому нанимателю письменное требование о начале переговоров по заключению коллективного договора. Можно сразу предложить и упрощенный макет коллективного договора. Областная организация берет на себя обязательства по рассылке шаблона, который подготовил Совет профсоюза "Белпрофмаш", - отметил лидер отраслевой областной профсоюзной организации.

Не снимается с повестки и дальнейшее совершенствование положений коллективных договоров или соглашений, направленных на повышение уровня социально-экономических гарантий для работников. "Здесь мы должны следить, чтобы при заключении или перезаключении коллективных договоров этот уровень только улучшался, и не допускать снижения достигнутых договоренностей", - акцентировал внимание Александр Болошко.

Лидер отраслевого профсоюза области пояснил, что еще остаются факты, когда коллективные договоры не соответствуют вышестоящим соглашениям. "Необходимо постоянно вести работу по экспертизе коллективных договоров. Важно анализировать каждый такой документ на наличие в нем норм, обозначенных в генеральном и тарифных соглашениях. И в каждой организации добиваться максимального включения в коллективный договор всех приемлемых норм в пользу членов профсоюза", - подчеркнул он.

Александр Болошко обратил внимание, что до 1 июля этого года необходимо привести коллективные договоры в соответствие с ч.3 ст. 365 ТК. На контроле профсоюзов отрасли остаются и вопросы охраны труда, в первую очередь общественный контроль и работа общественных инспекторов.-0-