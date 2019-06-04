Коллективы семи стран выступят на фестивале "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" пройдет 7-9 июня в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

На форуме, отмечающем свое 30-летие, соберутся творческие коллективы и индивидуальные исполнители из семи стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии. Все мероприятия фестиваля в этом году пройдут под знаками празднования 610-летия Постав и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В первый день откроется выставка к юбилею фестиваля и состоится литературно-музыкальный праздник "І будзе слова землякоў гучаць над роднаю старонкай". На городском стадионе запланированы спортивные соревнования, а в райисполкоме начнет работу двухдневная научно-практическая конференция "Пастаўшчына ў вымярэнні часу". Вечером гостей праздника ждет выступление Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича.

Последующие фестивальные дни еще более насыщены. Конкурс коллективов и индивидуальных исполнителей на народных инструментах "Кто кого?", ярмарка народных ремесел, смотр-конкурс сельских подворий "Пастаўшчына гасцінная", выставка в краеведческом музее "Славутасці Пастаўшчыны", театрализованное представление "Музыка беларускіх палацаў і сядзіб" запланированы на 8 июня. Яркими моментами этого дня также станут торжественное открытие фестиваля "З юбілеем, родны горад!", "Пастаўскі баль", огненное шоу и фейерверк. Завершат программу 9 июня театрализованное шествие и гала-концерт участников фестиваля.

Мероприятия пройдут на десяти концертных и выставочных площадках города, а также в крупных агрогородках.

"К празднику обновились главная площадь райцентра, летний амфитеатр в городском парке, город украсили многочисленные цветники и новые зеленые насаждения. Также был проведен районный конкурс творческих работ "Поставам 610. Идеи, преображающие Поставы". Его победителей будут чествовать на фестивале", - добавили в райисполкоме.

Организаторы - Министерство культуры, Витебский облисполком, Поставский райисполком.-0-