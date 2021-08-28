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28 августа 2021, 17:13

Колоссальный потенциал молодежи Гомельской области позволит успешно решать любые задачи - Соловей

Геннадий Соловей. Фото "Новы дзень"
Геннадий Соловей. Фото "Новы дзень"

28 августа, Жлобинский район /Корр. БЕЛТА/. Колоссальный потенциал молодежи Гомельской области позволит успешно решать любые задачи по дальнейшему развитию региона. Уверенность в этом выразил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей во время открытого диалога с участниками регионального туристического слета работающей молодежи "Единство-2021", который проходит в Жлобинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

У костра в палаточном городке собрались около 200 молодых людей - участников турслета со всей Гомельской области. Геннадий Соловей обозначил формат встречи - открытая, доверительная, искренняя беседа.

Губернатор обратил внимание: проблемы, предложения, которые звучат на встречах с молодежью, те вопросы, которые возникают в процессе общения, власти берут на вооружение.

Председатель облисполкома рассказал о перспективных направлениях, сферах для региона. Так, одной из приоритетных он назвал отрасль сельского хозяйства. "Мы модернизируем производственные объекты и процессы в сельхозорганизациях. В условиях, когда идет модернизация, роботизация, внедряются новые технологии, нужны квалифицированные кадры. И роль молодежи здесь очень большая", - уверен Геннадий Соловей.

Немаловажно для региона и развитие промышленного комплекса. "Порядка 40% валового регионального продукта формирует промышленность. В области создаются новые производства, совершенствуются уже существующие", - сказал руководитель области.

Он добавил, что сегодня перед предприятиями стоит задача развивать и производственный туризм. "Туристические маршруты внедрены на некоторых предприятиях региона. И дети, молодежь идут туда с интересом, знакомятся со сложными технологическими процессами, агрегатами и мощными машинами, продукцией", - отметил Геннадий Соловей.

По его словам, в области делается многое, чтобы не только заинтересовать подрастающие поколения в том или ином направлении, но и раскрыть их таланты и способности, помочь реализоваться. В качестве примера он назвал открытый летом детский технопарк, который станет стартовой площадкой для сотен детей.

Геннадий Соловей поинтересовался у представителей молодежи их видением дальнейшего развития региона, чего, по их мнению, не хватает конкретным районам, территориям.

Представители Лоева считают, что в их районе нужно развивать спортивные направления. Житковичи в числе приоритетных объектов назвали ФОК и хлебопекарню. От Рогачевского района поступила просьба реконструировать имеющуюся или построить новую гребную базу, а также создать место для досуга и масштабных мероприятий для семей. Молодежь Кормы убеждена, что новый формат необходим ресторану на площади горпоселка. Чечерску не хватает цифрового кинотеатра: чтобы посмотреть цифровое кино, молодежь ездит в другие города. Участники из Октябрьского хотели бы, чтобы в будущем в райцентре обустроили стадион.

Также молодежь интересовалась перспективами решения жилищных вопросов для молодых специалистов, ростом уровня заработной платы на первых рабочих местах, делилась своим пониманием патриотизма и единства, рассказывала о достижениях и ярких событиях районов.

Прозвучали в открытом диалоге и различные идеи. Например, Георгий Невдах из Светлогорского района предложил проводить в Гомельской области форум работающей молодежи. "Турслет - это больше спортивное событие. Форум же объединил бы молодежь именно по профессиональным вопросам. Базой для его проведения мог бы стать Светлогорск - у нас есть крупные, успешные предприятия", - поделился видением молодой человек.

Идеи и предложения взяты на карандаш и будут изучены.

"Молодые и креативные должны стоять у истоков дальнейшего развития нашего региона. Уверен, что с таким колоссальным потенциалом, который есть у нашей молодежи, мы справимся со всеми задачами. У нас в области много позитивного. Это нужно приумножать и совершенствовать", - подвел итог полуторачасового диалога Геннадий Соловей.

Георгий Невдах отметил, что встреча была полезной, познавательной. "Председатель рассказал много интересных фактов - с конкретикой, точными цифрами, фактами. Очень приятно, что есть такая возможность задать вопрос напрямую. Мне очень нравится практика открытых диалогов", - сказал молодой человек.

Положительные эмоции от диалога остались и у Дмитрия Потапенко из Мозырского района. Он также признался, что сама атмосфера турслета очень объединяющая: "Романтика турслета в том, что здесь соприкосновение, единение с природой. Все должны быть как единое целое, чтобы и наладить быт, и успешно выступить в конкурсах, и поддержать при необходимости коллегу".

Областной туристический слет работающей молодежи "Единство-2021" проходит под лозунгом "Наша сила в единстве". Команды трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, сборные районов области соревнуются в различных конкурсах и испытаниях - творческих, спортивных, туристических. Молодежный форум приурочен к Году народного единства.-0-

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Теги
Гомельская область Жлобин молодежь Соловей туризм
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