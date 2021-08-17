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17 августа 2021, 16:58

Кольцевую дорогу вокруг Могилева построят к июню 2023 года

17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кольцевую дорогу вокруг Могилева построят к июню 2023 года. Областной центр станет вторым после Минска белорусским городом с кольцевым движением, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник отдела технического надзора и подготовки производства РУП "Могилевавтодор" Павел Скребунов.

"Строительство дороги не только сократит расстояние, но и существенно разгрузит улицы города, обеспечив пропуск транзитного транспорта в обход, - отметил Павел Скребунов. - Лет 10 назад вопрос строительства кольца вокруг областного центра был бы спорным. Однако сегодня мы видим, насколько стремительно развивается свободная экономическая зона "Могилев". Это вызвало необходимость перераспределения интенсивного грузопотока и снижения транспортных затрат предприятий, расположенных на территории СЭЗ. Помимо всего прочего, это еще и снизит загрязнение воздуха, почвы и растительности".

Протяженность юго-западного обхода составит почти 12,3 км. Автомобильная дорога соединит бобруйскую и гомельскую трассы, обеспечив таким образом транспортные связи пассажирских и грузовых потоков левобережной части Могилева со столицей и Бобруйском. На новой дороге предусмотрено строительство трех искусственных сооружений: двух мостов и путепровода через железную дорогу. Самым крупным из них станет мост через Днепр протяженностью 378 м. Объездная дорога будет на 90% состоять из высокопрочного цементобетонного покрытия, асфальтировать планируют только съезды, мосты и путепровод. Ширина дорожного полотна составит 14 м. Здесь предусмотрены две полосы движения, обочины и укрепленные остановочные полосы.

Для строительства кольцевой вокруг Могилева дорожники оборудуют передвижной цементобетонный завод. Использование такого временного производства - стандартная практика при работе на больших объектах. В регионе, например, передвижной завод применялся при обустройстве двух бетонных дорог: моста через Сож в Славгородском районе и подходов к нему, а также при реконструкции участка дороги Р122 на выезде из Могилева по чаусскому направлению. Для укладки дорожного покрытия завод размещается прямо на месте строительства. Производство позволяет выпускать до 1 тыс. куб.м раствора в день. На сегодня ни один из существующих стационарных заводов не обеспечивает такие объемы.

"К работам на новой объездной дороге мы приступили в мае этого года, - продолжил Павел Скребунов. - Строительство будет реализовано за счет средств республиканского бюджета. На эти цели выделено Br145 млн. Объезд строят со стороны Гомеля и со стороны Бобруйска. Работы ведутся с начала, середины и конца хода - на пересечениях с гомельским, бобруйским и быховским направлениями. Строители движутся навстречу друг другу, чтобы обеспечить подъезд техники к вновь возводимым мостам по обе стороны Днепра и тем самым сократить сроки строительства. Работы на трассе ведутся посменно весь световой день".

Сегодня на всей протяженности дороги очищена территория, вырублен лес, вынесены все необходимые коммуникации и возводится земельное полотно. В этом году дорожники планируют завершить путепровод через железную дорогу и мост через Вильчанку. До конца года там будет запущено движение технологического транспорта. Это необходимо для дальнейших работ - укладки дорожной одежды.-0-

Фото Олега Фойницкого
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