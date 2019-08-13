Команда из Гродно заняла второе место на международных соревнованиях энергетиков

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда РУП "Гродноэнерго" заняла второе место на международных соревнованиях профессионального мастерства персонала распределительных электросетей, которые прошли в Латвии 8-10 августа, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

В мероприятии приняли участие 27 команд электросетевых компаний и компаний строительно-монтажного комплекса Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси.

"Команда РУП "Гродноэнерго" прибыла в Латвию по приглашению организаторов мероприятия - Sadales Tikls. Впервые представители Беларуси стали участниками таких международных соревнований совместно с командами стран - членов Европейского союза", - отметили в "Белэнерго".

Местом проведения в этом году выбрали площадку киногородка Синевилла, который расположен в 70 км от Риги. Там был построен учебно-тренировочный полигон со всем необходимым оборудованием и инфраструктурой.

Соревнования охватывали полный спектр эксплуатации и ремонта распределительных электрических сетей. Команды прошли 9 этапов и показали профессиональное мастерство в обслуживании трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, а также продемонстрировали навыки взаимодействия с потребителями. Победитель определялся на каждом этапе, после чего набранные очки суммировались, и выбирались лучшие участники в командном зачете.-0-

Фото РУП "Гродноэнерго"