Команда Лицея БГУ победила на чемпионате Минска по программированию для школьников

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютным победителем 13-го Открытого чемпионата Минска по программированию для школьников стала команда Лицея БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли 10-классник Даниил Забавский и 11-классники Денис Логунов и Владислав Анохин. Ребята решили 6 из 11 предложенных задач. Второе место заняла сборная Витебска в составе учащихся гимназий №1 и №8. Третьими стали гомельчане из гимназий №10, №51 и средней школы №27. Кроме того, на счету сборных Лицея БГУ пять дипломов различного достоинства: один I степени и по два II и III.

Всего в соревнованиях приняли участие 65 команд, среди которых восемь - из Лицея БГУ. Старшеклассники решали задачи в течение пяти часов.

Состязание прошло в онлайн-формате 3 октября. Из команд-призеров сформируют сборную для участия во Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию, которая пройдет в онлайн-режиме 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Организатором Открытого чемпионата Минска по программированию для школьников выступил факультет прикладной математики и информатики БГУ.-0-