Команда Мингорисполкома победила в лыжной эстафете

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафетный квартет столичного исполнительного комитета выиграл лыжную гонку среди команд администраций районов города и Мингорисполкома. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Вслед за победителями завершили старты дружины Заводского и Центрального районов, ставшие обладателями серебряных и бронзовых наград соответственно.

В состязаниях принимали участие 10 команд. На первом этапе (мужской) выступали сотрудники администраций и Мингорисполкома, на втором (мужской) - начальники управлений, на третьем (женский) бежали сотрудницы администраций и Мингорисполкома. Завершали гонку главы или заместители глав администраций и заместитель председателя Мингорисполкома.

Лыжная эстафета проходила на лыжероллерной трассе в столичном микрорайоне "Веснянка".-0-