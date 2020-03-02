Команда Минского областного кадетского училища победила на слете патриотов "Равнение на Победу"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минского областного кадетского училища вернулась с победой с XVIII Международного слета юных патриотов "Равнение на Победу", посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Мероприятие прошло на базе Пермского президентского кадетского училища имени Ф.В Кузьмина Росгвардии. Здесь собрались порядка 700 воспитанников военно-патриотических классов и клубов, кадетских корпусов и училищ из России, Беларуси, Казахстана, Армении. Всего участие в слете приняла 41 команда.

Беларусь в этом году представляли две команды: учащиеся Минского областного кадетского училища и воспитанники военно-патриотического класса средней школы №28 Гродно.

В программе международного слета были мастер-классы, работа дискуссионных площадок по теме "Роль молодежи в современном мире", конкурс визиток, военно-историческая интеллектуальная игра и соревнования по военно-спортивным дисциплинам. Самой сложной и самой интересной частью слета стало пятидневное проживание в лесу в палаточном лагере. Чтобы добраться к месту дислокации, участникам пришлось совершить 12-километровый марш-бросок: в одном строю шли и учащиеся, и руководители команд, и оргкомитет слета.

В этом году участники жили в зимнем лесу в армейских палатках, состязались в практических занятиях по огневой и тактической подготовке, пожарному делу, военной топографии, общевойсковой тактике и криминалистике. Четыре дня ребята учились у опытных преподавателей - действующих сотрудников силовых структур. На пятый день прошел один из этапов состязательной части - соревнования по умениям и навыкам в преодолении единой полосы препятствий и штурмовой полосы, в силовой и огневой подготовке и в пожарном деле.

По итогам соревнований команда Минского областного кадетского училища заняла первое место, на этапе "Боевое развертывание пожарного расчета" военно-прикладной эстафеты не было равных кадетам Марку Жданову и Степану Чивилю.-0-