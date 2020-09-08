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08 сентября 2020, 18:07

Команда: строиться!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Пинский каравай без сомнения выбирай
Аграрные традиции как фундамент успеха

С каждым годом Пинск преображается: реставрируются старые здания, появляются новые микрорайоны с красочными домами, детскими садами и школами, открываются магазины. Своему современному облику полесская столица обязана в том числе одному из ведущих предприятий – ОАО "Стройтрест №2". За более чем 50 лет трест возвел сотни различных жилых и социальных объектов, заслужив репутацию надежного партнера и честного строителя.

Масштабы впечатляют

Крупнейший производственный комплекс специализируется на строительстве объектов самого разного назначения и уровня сложности, выполняет широкий спектр строительно-монтажных и отделочных работ, а также производит сборные железобетонные и бетонные конструкции, деревянные и металлические строительные изделия. В его составе пять строительных организаций (СУ-25, СУ-100, СУ-63, СУ-138, УМСР-36), две из которых расположены в Дрогичине и Микашевичах, а также завод сборного железобетона, УПТК и жилищно-коммунальная контора.

– Главная цель строительного треста заключается в выполнении потребностей наших заказчиков – потребителей в жилищном, социальном и промышленном строительстве, – отмечает генеральный директор ОАО "Стройтрест №2" Николай Ковалько. – Одно из приоритетных направлений, занимающее порядка 70%, – это жилищное строительство. Пинск прирастает новыми микрорайонами, а значит, наш город живет, развивается и шагает в ногу со временем.

Чтобы оценить масштабы, достаточно всего лишь взглянуть на цифры – в год строители предприятия возводят 35 – 40 тысяч квадратных метров жилья. На западной окраине города возведен микрорайон Загорский. На территории бывшего льнозавода полным ходом идет строительство нового современного микрорайона Жемчужный. Он рассчитан на 3,5 тыс. жителей. Новенькие 10-этажные дома здесь растут, будто грибы после дождя.

– По градостроительному плану было принято решение на территории, где когда-то был льнозавод, построить жилой микрорайон. Кроме 13 многоэтажных домов запланирована и вся инфраструктура: сад, школа, дороги и парковки, магазины, – рассказывает Николай Павлович. – Срок реализации проекта – 2019 – 2022 год.

Когда есть талант

Надо сказать, современные архитекторы не на шутку увлеклись яркими фасадами. Чего только не увидишь сейчас на внешних стенах жилой застройки: урожай лимонов, ветки сакуры, природные мотивы, смесь зеленого цвета с голубым и желтым, красного с оранжевым. А главное – это фееричное разноцветье нравится жителям.

Так вот, если вам говорят, что в Пинске много серых домов, – не верьте. Конечно, есть многоэтажки в приглушенных тонах, но в последние годы все больше и больше стали появляться яркие, необычные здания и даже целые жилые кварталы. Примером здесь как раз может послужить Жемчужный.

В ОАО "Стройтресте №2" за яркие краски, а если быть точнее, их художественное нанесение на фасады домов, отвечает Виталий Курадовец, который работает в организации плотником. Хотя в душе, да и, как мы убедились, на деле, он – настоящий художник. Первым делом на фасаде дома на улице Революционной "выросли" сочные вишни.

– Рисую с самого детства. Успел побывать в разных странах, где-то даже работал уличным художником. В Пинске многие знают о моем таланте, – улыбается Виталий. – Устроился в стройтрест плотником, а вот когда возвели первый дом, фасад которого по проекту должен украшать рисунок, вспомнили обо мне. Предложили попробовать свои силы. Я согласился, ведь всегда интересно освоить что-то новое. Фасады уже трех домов в Пинске украшают мои многоцветные композиции.

Особых сложностей в работе, по словам художника, не возникло. Непросто только было соблюсти пропорции огромных рисунков. На одно граффити, которое наносится с двух сторон дома, у мастера ушел примерно месяц.

– В микрорайоне Жемчужный уже построено несколько домов, и каждый из них отличается своим рисунком. Из моих работ – стрекоза с цветком и птица. Конечно, мне как художнику хочется попробовать что-то более сложное и реалистичное. Например, пейзаж, ведь наше Полесье обладает уникальной природой.

Не домом единым

В копилке Стройтреста №2 – и социальные объекты. В прошлом году в микрорайоне Радужный завершилось строительство детского сада на 240 мест. Кроме просторных групп, здесь имеются современнейшие пищеблок, бассейн с душевыми, музыкальный и физкультурный залы. Вокруг здания благоустроены площадки для игр на улице со всем необходимым инвентарем.

В конце 2019 года в Дрогичине строители СУ-25, входящего в состав треста, возвели объект совершенно нового типа – пятиэтажный жилой дом со встроенным детским садом на 60 мест. Надо сказать, что, несмотря на нормативный срок строительства в 11 месяцев, специалисты справились на три месяца раньше. Продемонстрировав на деле свои опыт и знания, подобный объект работники треста начнут возводить в этом году и в Пинске.

Значительно расширилась местная торговая сеть. Так, в городе появились не только магазины шаговой доступности в новых микрорайонах, но и крупные торговые объекты. Все это – дело рук коллектива ОАО "Стройтрест №2".

Также на счету предприятия строительство цеха ОАО "Ивацевичдрев", технологической линии РУПП "Гранит", цементного завода в Кричеве, спортивного комплекса "Волна". Специалисты стройтреста работали на стройплощадке БелАЭС в Островце, а совместно с литовскими партнерами возводили на Брестчине две биогазовые установки.

Надо сказать, все это не просто объекты строительства, а в первую очередь показатель мощности предприятия и профессионализма коллектива, который день за днем развивается и покоряет новые вершины.

Всего в штате предприятия – 1 500 человек, за последнее время коллектив увеличился на 200 человек. Только в этом году "Стройтрест №2" принял на работу больше 50 молодых специалистов, окончивших местный строительный лицей.

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Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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