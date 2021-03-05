Команда Витебской области стала победительницей 7-го чемпионата ГКСЭ по лыжным гонкам

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области одержала победу в седьмом чемпионате по лыжным гонкам ГКСЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

На вторую ступень пьедестала поднялись участники команды Могилевской области, третьими стали спортсмены команды центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.

В церемонии награждения принял участие председатель ГКСЭ Алексей Волков, который поблагодарил всех участников, организаторов и болельщиков чемпионата за прекрасное мероприятие и вручил победителям и призерам заслуженные награды.

В преддверии Международного женского дня руководитель ведомства поздравил женщин с весенним праздником. Вместе с пожеланиями здоровья и благополучия участницам чемпионата были вручены букеты цветов. Дополнительным подарком участникам и гостям чемпионата стало выступление заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи.

Седьмой чемпионат по лыжным гонкам Государственного комитета судебных экспертиз проходил 3-5 марта на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". На специально подготовленной трассе 8 команд сражались за победу в индивидуальных и командных состязаниях. Мероприятие организовано управлением Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску.-0-