Командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области пройдет 17-23 июня

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 17 по 23 июня пройдет командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Цель - оценить эффективность системы территориальной обороны, работу штабов и воинских частей территориальных войск при завершении развертывания и выполнении задач по предназначению. Планируется определить готовность территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, повысить способность штабов управлять силами территориальной обороны во время охраны важных объектов, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями, обеспечения военного положения, оказать практическую помощь должностным лицам органов управления территориальной обороны при выполнении поставленных задач.

К учению привлекаются военнообязанные, проходящие военные сборы в составе воинских частей территориальных войск Пинского и Ивановского районов.

Учение проводится в интересах плановой подготовки территориальных войск.-0-