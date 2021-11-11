11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабные учения МЧС проходят в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В рамках отработки плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Минской области с 10 по 12 ноября на территории Борисовского района проходят учения. Утром 10 ноября состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при районном исполнительном комитете при участии первого заместителя начальника Минского областного управления МЧС Владимира Янчика. Затем заместителю председателя Борисовского районного исполнительного комитета, председателю районной комиссии по ЧС была вручена первая теоретическая вводная. Руководители служб района доложили о действиях их организаций в случае обильного выпадения снега.

Следующая вводная была отработана на практике: в агрогородке Неманица произошел подмыв плотины и ее частичное разрушение. Помощь потребовалась и рыбаку, который опрокинулся на лодке. Привело к такой ЧС обильное выпадение мокрого снега. Тридцать домовладений в деревне Углы оказались затопленными. Работники ОСВОДа и группа спасения на водах оказали помощь тонущему рыбаку. Мужчина был доставлен на берег и с признаками переохлаждения передан медикам.

Для оперативного оказания помощи людям, пострадавшим из-за разрушения дамбы, было объявлено выездное заседание районной комиссии по ЧС, в ходе которой были определены службы, необходимые для оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию, и их конкретные действия. О произошедшем спасатели и сотрудники милиции оперативно оповестили местное население. Осуществлялся подворовой обход жителей деревни для организации их отселения в пункт временного размещения.

Работники дорожных служб при помощи мешков с песком остановили поток воды на дамбе в мелиоративный канал. Для восстановления дорожного полотна был организован подвоз песка. Работники ОАО "ПМК-16 Агро" провели работы по регулированию уровня воды и устранению заторов в каналах путем шлюзования. Работники МЧС оперативно откачали воду из мелиоративного канала, чтобы минимизировать подтопления жилых домов. В это же время работники "Борисовводоканала" провели исследование качества питьевой воды в затопленном источнике водоснабжения и организовали подвоз воды для местных жителей. После отбора проб было произведено обеззараживание надворных санустановок и шахтных колодцев на территории подтопленных домовладений.

Следующий этап учений прошел вблизи деревни Ланковщина. Здесь из-за циклона с ураганным ветром произошло образование снежных заметов и падение деревьев. Данная обстановка привела к ДТП: столкнулся легковой автомобиль и экскурсионный автобус. В результате сымитированного происшествия пострадали три человека, образовался затор, который вызвал полную остановку движения автотранспорта в обоих направлениях.

Прибывшие подразделения МЧС деблокировали водителя легкового автомобиля и эвакуировали пассажиров автобуса. Пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи. Прибывшие работники лесхоза распили упавшие деревья и освободили проезжую часть. Сотрудники милиции оцепили место ЧС и обеспечили безопасность проведения работ по ликвидации последствий непогоды. Также для обогрева людей был развернут пункт, где волонтеры Борисовской районной организации Белорусского Красного Креста оказывали необходимую помощь.

Очередной нештатной ситуацией, с которой столкнулись службы района, стала ликвидация последствий повреждения подземного газопровода высокого давления, питающего котельную цеха №1 филиала "Жодинская ТЭЦ" с выходом газа. На место аварии оперативно прибыли "Борисовгаз", ГРОЧС, РУВД, электросети, УП "Жилье", водоканал, Зональный узел электросвязи. На данном участке для проведения аварийно-восстановительных работ без прекращения газоснабжения использовался автомобиль Минского ремонтно-производственного управления со стоп-системой. Для локализации выхода газа специалисты установили бандаж.

В этот же день специалисты справлялись с аварийным отключением на системе теплоснабжения. По замыслу, без тепла осталась Борисовская государственная областная средняя школа - училище олимпийского резерва, в котором ежедневно находится более 60 человек. Для оперативной подачи тепла потребителям была привлечена мобильная блочно-модульная котельная.

"В течение трех дней на территории района проходят учения по ликвидации возможных ЧС, проверке готовности сил и средств гражданской обороны. Данные тренировки проводятся с целью выработки совместных действий между силами МЧС и всеми организациями района. Ситуации, которые отрабатываются в эти дни, вполне возможны в реальной жизни. К примеру, впереди зима, и все объекты жизнеобеспечения должны функционировать бесперебойно, а если какие-то нештатные ситуации и произойдут, то службы должны оперативно на них отреагировать", - отметил заместитель председателя Борисовского райисполкома Дмитрий Максименко.

"Учения в Борисовском районе - это одна из составляющих мероприятий, которые проходят в республике с отработкой плана защиты населения и территорий Минской области, - добавил первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Янчик. - Мы изучаем готовность района в целом к реагированию на возможные ЧС. Поэтому ситуации, на которых отрабатывается реагирование служб и организаций, сымитированы исходя из специфики региона, возникавших ранее ЧС, территории района и сезонности".-0-

Фото МЧС