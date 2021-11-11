Командно-штабные учения МЧС прошли в горнолыжном комплексе "Логойск"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабные учения со спасательными звеньями горнолыжного спортивного комплекса "Логойск" в преддверии зимнего сезона провели спасатели. В ходе учений отрабатывали механизм действий работников при отключении электроснабжения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В таком случае при наличии на канатной дороге посетителей требуется их эвакуация", - обозначил проблему инженер по охране труда Александр Коляго.

Для организации этих мероприятий в "Логойске" есть 4 спасательных комплекта, в каждом звене два человека. К слову, эвакуировать всех с канатной дороги, а если по-простому, то снять людей с подъемников комплексу необходимо не более чем за 3 часа. Максимальное количество посетителей одновременно может быть чуть более 300. Однако, как отмечают работники горнолыжного комплекса, даже в "горячий" сезон такого не бывает, ведь преобладающее большинство отдыхающих спускается со склонов на лыжах и сноубордах, а не едут на подъемниках".

При возникновении такой чрезвычайной ситуации (отключение электричества и необходимость организации эвакуации) в обязательном порядке персонал информирует Логойский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

"Руководство и координацию работы служб по спасению людей в таком случае будет осуществлять комиссия по чрезвычайным ситуациям при Логойском районном исполнительном комитете", - пояснил старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций райотдела по ЧС Евгений Зеленко.

В ходе учений механизм действий отработали на практике. "Работники комплекса оперативно справились с поставленной задачей", - отметил работник МЧС Евгений Зеленко.

К слову, у спасателей на вооружении также есть приспособления для спасения людей в таком случае: альпинистское снаряжение, а также так называемый куб жизни.-0-