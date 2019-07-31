Команды из трех стран соберутся на турслете инвалидов-колясочников в Мозырском районе

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый республиканский туристический слет инвалидов-колясочников "Полесские зори" пройдет в урочище Барбаров Мозырского района с 2 по 4 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мозырской межрайонной организации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников.

Участниками турслета станут представители 18 команд из Беларуси, России, Украины - всего около 140 человек.

Трехдневная программа включает спортивные, туристические, развлекательные и другие мероприятия. Так, командам предстоит преодолеть полосу препятствий, определить сильнейших в стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, дартсе, рыбной ловле.

В кулинарном поединке из одинакового набора продуктов участники будут готовить вкусные шедевры. Вокальные данные туристы продемонстрируют в караоке-поединках. Можно будет проявить творческие способности и в конкурсах на лучшую фотографию, "Театральный боди-арт". Кроме того, судейская коллегия назовет лучшую команду по организации быта.

Победители и призеры соревнований получат призы и подарки.

Нынешний турслет станет десятым по счету. Он нацелен на повышение эффективности реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата через физкультуру и спорт, популяризацию здорового образа жизни и активного досуга среди людей с ограниченными физическими возможностями, расширение и укрепление творческих и личностных контактов. В числе организаторов мероприятия - Мозырская межрайонная организация ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников", отдел спорта и туризма Мозырского райисполкома.-0-