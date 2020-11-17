Команды трех вузов выступят в финале интеллектуальной игры в Гродно

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучшие команды из трех вузов соберутся в Гродно на финал турнира учреждений высшего образования региона по интеллектуальной игре ScienceQuiz. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Финал сегодня пройдет в областном Дворце творчества детей и молодежи. Право выступить в нем завоевали 9 команд из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета. Каждый вуз представляют по три студенческие команды, победившие в отборочных этапах в университете.

"Игра проводится в формате популярных у молодежи квизов (викторин). Участников ждет 6 туров с вопросами из разных областей знаний. Задача команд, в каждой из которых по 6 игроков, - дать как можно больше правильных ответов и опередить соперников", - отметили в обкоме БРСМ.

Игра для студентов вузов Гродно проводится впервые. Но уже в 2021 году по инициативе организаторов - Гродненского обкома БРСМ и студентов Гродненского медуниверситета - планируется провести республиканскую лигу по ScienceQuiz среди студентов всей страны.-0-