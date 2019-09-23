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23 сентября 2019, 19:36

Команды железнодорожников из девяти стран соревнуются под Брестом в спортивном ориентировании

Фото goprotect.ru
Фото goprotect.ru

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе 23-27 сентября проходит чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников (USIC) по спортивному ориентированию. Торжественное открытие состоялось сегодня на базе отдыха "Белое озеро", передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо хозяев - белорусских железнодорожников - в состязаниях принимают участие их коллеги из Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Великобритании, Норвегии, Польши и Швейцарии. "Международные соревнования спортсменов-железнодорожников Беларусь проводит уже в третий раз. Дважды принимали состязания по волейболу, в этом году - по спортивному ориентированию. Помимо спортивной программы постараемся показать гостям тысячелетний Брест и его достопримечательности", - сказал заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Стоцкий.

Выявлять сильнейших среди мужчин и женщин будут в двух возрастных группах в трех видах программы. В первый день состоится спринт, во время которого участникам в населенном пункте необходимо будет максимально быстро собрать контрольные пункты. Второй день отведен для преодоления средней дистанции протяженностью от 6 до 7,5 км. Задача усложняется тем, что искать ориентиры нужно на пересеченной местности. Завершатся соревнования эстафетой. Победители и призеры будут определены в личном и командном зачетах.

С приветственным словом к командам обратился президент Международного союза железнодорожников Доминик Паже. Он выразил уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне и подарит участникам возможность познакомиться с Брестом и Беларусью. "Ваша страна всегда достойно проводит соревнования, прекрасные условия. Живописная природа, леса, водоемы - то, что нужно, для спортивного ориентирования", - считает он.

Для представителей команд предусмотрена насыщенная культурная программа. В том числе организованы экскурсии по областному центру с посещением Брестской крепости, музея железнодорожной техники.

Международный спортивный союз железнодорожников объединяет представителей 21 страны Европы и Азии. Белорусская железная дорога присоединилась к организации в 2000 году. За это время ее команды успешно выступили в соревнованиях по футболу, стрельбе, волейболу, большому и настольному теннису, лыжным гонкам, боулингу, шахматам.-0-

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