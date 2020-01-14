Комаровский рынок запустил сервис по доставке продуктов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закупиться свежими продуктами на Комаровском рынке теперь можно онлайн: товары по Минску доставит курьер, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Минимальная сумма для доставки продуктов - Br60. Товары отборного качества от домашнего мяса, фермерских молочных продуктов, до свежих овощей, фруктов и рыбы можно выбрать на сайте сервиса.

Оплатить заказ можно одним из способов: наличными, банковской картой курьеру или онлайн через сайт. При оформлении заказа на сумму от Br60 доставка осуществляется бесплатно в пределах Минска (за исключением экспресс-доставки) с 14.00 до 22.00. Если заказ оформлен после 13.00, его привезут покупателю на следующий день. Стоимость экспресс-доставки составляет Br12. Заказы, оформленные в понедельник, обрабатываются и доставляются на следующий рабочий день.

Если какой-то из доставленных продуктов окажется ненадлежащего качества, основатели сервиса обещают вернуть деньги или заменить товар.-0-