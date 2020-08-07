Комбайнер из Гродненского района первым в стране намолотил 5 тыс. т зерна нового урожая

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер Андрей Росеник из ПК им.Кремко Гродненского района первым в стране намолотил более 5 тыс. т зерна нового урожая. Со значимым достижением передовика поздравили прямо в поле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хороший урожай, хорошая погода, ответственное отношение к делу - вот, наверное, и все секреты успеха. Работаем буквально от рассвета до заката, подготовили комбайн, заправили - и в путь. Работа, как и любой труд на земле, нелегкая, но вдохновляешься, когда видишь весомый результат", - сказал Андрей Росеник. Он подчеркнул, что дорога каждая погожая минута. Для экономии времени даже бункер комбайн разгружает на ходу.

Для механизатора, за плечами которого уже полтора десятка уборочных кампаний, результат нынешней - абсолютный рекорд. Лучший результат прошлых лет - около 3,6 тыс. т - он перекрыл с лихвой. Сейчас Андрей Росеник намолотил более 5,2 тыс. т зерна. Механизатор установил и рекорд хозяйства по дневному намолоту, намолотив 350 т зерна.

Сегодня с весомым достижением чествовали еще одного комбайнера ПК им.Кремко - Николая Колбыко, который преодолел рубеж в 4 тыс. т.

Николай Колбыко

Председатель правления хозяйства Сергей Кремко отметил, что год в целом богат на рекорды. Уже перекрыто достижение 2000-х годов по валовому сбору зерна. Тогда в хозяйстве намолотили около 28 тыс. т. Сейчас планируют собрать более 30 тыс. т зерна. "Убрано уже 91% площадей. Средняя урожайность составила 94,7 ц/га. Хорошему урожаю при сложившейся технологии возделывания способствовала вовремя выпавшая влага. Будем обеспечены необходимым количеством кормов, создан и страховой фонд на следующий год", - отметил Сергей Кремко. К слову, сегодня в хозяйстве отметят "Дажынкі", а с середины августа уже приступят к севу озимых культур.

С трудовыми заслугами передовиков поздравил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков и представители отраслевых профсоюзов. "Это значимое достижение не только для региона, но и всей страны. Передовое хозяйство, высокий уровень земледелия, современная техника, опытные и профессиональные работники - это залог высоких результатов. И такие достижения должны стать своеобразным маяком и стимулом как для работников, так и для руководителей других хозяйств", - отметил Борис Козелков. Он подчеркнул, что профсоюзы во время уборочной уделяли внимание не только поздравлению передовиков, но и охране труда, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, организации питания, созданию комфортных условий для работы и отдыха.

Борис Козелков

Всего в Гродненской области тысячный рубеж по намолоту преодолели более 280 комбайнеров, еще 17 намолотили по 2 тыс. т и более. В регионе свыше 250 водителей-тысячников. Отраслевой профсоюз поощрил более 500 передовиков уборочной. На эти цели направлено свыше Br25 тыс.

В Гродненской области валовой сбор зерна уже превысил 1 млн. т. Убрано около 64% площадей. Средняя урожайность составила почти 50 ц/га.-0-

Фото Леонида Щеглова