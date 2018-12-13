Комбинированные операции женщинам начнут выполнять в 3-й клинической больнице Минска

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбинированные операции женщинам с гинекологической патологией будут выполнять в 3-й городской клинической больнице имени Е.В.Клумова в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения Наталья Саевич-Официере.

"С учетом того, что в нашей больнице есть отделение хирургии, Городской центр экстренной хирургии для беременных, отделение гинекологии, мы планируем с 2019 года принимать пациенток для симультанных операций. Это оперативные вмешательства, которые необходимы при наличии одновременно нескольких патологий, например, желчекаменной болезни и миомы матки, варикозной болезни вен нижних конечностей и кисты яичника", - сказала Наталья Саевич-Официере.

Таким образом, по словам главврача больницы, женщина всего за одну операцию сможет решить несколько проблем, ей не придется дважды ложиться на операционный стол. Большинство таких пациенток репродуктивного возраста.

В больнице с 1 февраля 2019 года открывается новое отделение гнойной хирургии. Его специалисты совместно с сотрудниками Национальной академии наук Беларуси будут использовать в лечении пациентов с длительно текущими хроническими язвами, трофическими изменениями кожи клеточные технологии. Благодаря мезенхимальным стволовым клеткам пациенты гораздо быстрее восстанавливаются.

В перспективе на базе учреждения планируется открыть Центр ретинальной патологии, где будут сосредоточены все пациенты города с этой проблемой. Сейчас в больнице действует кабинет патологии сетчатки. Благодаря наличию необходимого оборудования и высококлассных специалистов его и планируется перепрофилировать в центр. Как отметила Наталья Саевич-Официере, его открытие актуально в связи с большим количеством пациентов, имеющих сопутствующие хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, артериальную гипертензию), которым нужна комплексная помощь. Кроме того, проблемы с сетчаткой все чаще возникают у молодых из-за чрезмерного использования гаджетов.

В эти дни в клинике проходят торжественные мероприятия по случаю ее 190-летия. Более того, в этом году учреждение отмечает 140 лет со дня рождения выдающегося врача, хирурга и гинеколога, профессора медицинских наук Евгения Клумова, имя которого носит больница.

Городская клиническая больница имени Е.В.Клумова за годы своего существования прошла сложный путь развития от 50-коечной больницы до многопрофильной клиники, мощностью 540 коек в составе 22 лечебно-диагностических отделений. В больнице функционируют 3 городских центра, в том числе межрайонный эндоскопический центр. На базе отделений работают кафедра общей хирургии и глазных болезней БГМУ, кафедра терапии и курс репродуктивной медицины кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО.-0-