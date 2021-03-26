Комфорт и вода: скажем им ДА!

Ивьевский район – знаковый регион Беларуси. Здесь вот уже несколько веков бок о бок живут и трудятся представители разных национальностей: белорусы, поляки, русские, татары... О согласии и мире, их единстве в будни и праздники свидетельствует памятный знак в центре города "В честь дружбы и согласия конфессий Ивьевщины".

Любовь к чистоте – это по-нашему!

Жители Ивьевщины умеют хорошо трудиться и не менее зажигательно, от души отдыхать. Недавно к широко отмечаемым Рождеству и Пасхе, мусульманскому Курбан-байраму прибавился еще один – фестиваль "Ивьевский помидор". Праздник не случайный. Ивье, окрестные агрогородки и деревни славятся выращиванием овощей закрытого грунта.

Трудолюбие, ответственность, любовь к порядку местных жителей видны, что называется, невооруженным глазом – на улицах и дорогах, дворах, площадях города и района. В этом убедилась и корреспондент газеты, побывавшая в Ивьевском районе.

Конечно, чисто там, где не сорят. Однако то, что и районный центр, и агрогородки выглядят аккуратными, ухоженными, даже несмотря на то, что природа еще никак не может выйти из зимы, – в первую очередь большая заслуга коммунальщиков – Ивьевского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства – предприятия, представляющего собой многоотраслевой комплекс, задача которого – обеспечение комфортных условий проживания населения.

У природы нет плохой погоды

Как же трудились коммунальщики в 2020 году? Как боролись со снежными заносами, гололедом нынешней зимой, которая удивила нас непривычно низкими температурами? Вот что рассказал газете директор Ивьевского РУП ЖКХ Александр Шляхотка:

– Да, зима выдалась настоящая, с морозцем! Но ведь у природы нет плохой погоды, а для нашей службы это еще одна возможность показать, на что мы способны! И с поставленной задачей – обеспечением теплом города и других населенных пунктов – мы справились, вернее, справляемся. Ведь отопительный сезон еще не закончился!

На балансе ЖКХ 25 котельных, 4 из которых – в городе, остальные – в сельской местности – агрогородках. За восемь последних лет без малого 100% котельных в районе стали использовать местные виды топлива, преимущественно щепу. Газ, как резерв, используется только на трех городских и одной школьной котельной – в Липнишках. Всего за сезон местный ЖКХ перерабатывает 32 тыс. м3 леса (щепа и дрова), из которых

24 м3 – щепа.

Мы побывали на центральной котельной, расположенной на улице Чапаева, которая отап­ливает весь жилой массив города, и видели, как ветки и другие древесные отходы на глазах превращались в щепу, ставшую доминирующим видом местного топлива во многих регионах, делающих ставку на сокращение импортных энергоносителей, прежде всего природного газа. Это тот случай, когда поговорка "Лес рубят – щепки летят" (притом летят в нужном направлении – в котел, дающий тепло людям) имеет положительный смысл. Ведь серьезная древесина идет на переработку и создание мебели, домов и других важных для человека объектов, а некондиционный материал – ветки, щепа, который ранее просто уничтожался, теперь стал важной частью МВТ!

Достойно справляются ивьевские коммунальщики с уборкой и вывозом снега, обработкой дорог в гололедицу. Райисполком перед началом осенне-зимнего сезона закрепил за ЖКХ ряд организаций. Помогали в основном те, кто имел долги перед ЖКХ. Но больше, конечно, справлялись своими силами.

Без воды – и ни туды, и ни сюды

Значение воды в жизни человека поистине огромно! Снабжение ею – важная задача Ивьевского ЖКХ. Над ее выполнением службы предприятия трудятся, что называется, денно и нощно – круглый год! Ведь как поется в известной песенке: "Без воды – и ни туды, и ни сюды!". Вода поступает в дома жителей и организаций города и района из 53 действующих скважин, 6 из которых обеспечивает районный центр.

– 95,7% – вода хорошего, питьевого качества, – отмечает директор Ивьевского ЖКХ. –

К 2025-му планируем эту позицию довести до 100%. В частности, уже в этом году намерены построить еще одну станцию обезжелезивания. Не так давно проведена реконструкция водопроводного сооружения третьего подъема и станции обезжелезивания при финансовой поддержке Евросоюза, – сказал Александр Александрович и подчеркнул, что не вся вода из артезианских скважин перенасыщена железом. Например, вода в Юратишках не требует очистки от лишнего железа: там все в норме!

Как и большинство коммунальных служб страны, Ивьевское ЖКХ отвечает за водоотведение. Самые серьезные объемы такого вида работ, конечно, в городе, где проживает более 7 тысяч жителей и имеются самые мощные очистные сооружения в районе.

Все для людей

Жилой фонд имеет одну негативную особенность: он, как и люди, стареет: в негодность приходят стены, крыши, окна и двери... Может, поэтому все, кто населяет дома, которым "далеко за 20", ожидают капитального ремонта, как манны небесной! В Ивье каждый год ремонтируется сотни квадратных метров жилья. Вот и в 2020-м после капитального ремонта введено 3,3 тыс м2 общей жилой площади. Люди по достоинству оценили обновление и благодарны местному ЖКХ за обслуживание их "помолодевших" домов!

Обеспечивая базовые потребности населения в воде, тепле и других услугах, ЖКХ констатирует, что уровень возмещения затрат населением по основным видам услуг составило 48,8%. При этом гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям, оказывается поддержка – в виде безналичных жилищных субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. В 2020-м она составила 2.1 тыс. рублей.

Руководство Ивьевского РУП ЖКХ поздравляет трудовой коллектив предприятия с наступающим праздником – Днем работников коммунального хозяйства и желает всем успехов, здоровья и благополучия!

Ивьевское РУП ЖКХ в цифрах:

2020 год

5816 тыс. руб. – выручка от реализации продукции, работ, услуг;

459,3 тыс. руб. – прибыль от реализации;

1595,6 тыс. руб. – реализация платных услуг населению;

26,3 тыс. руб. – выручка на одного работающего;

530,0 тыс. руб. – инвестиции (план – 236 руб.) ;

160,3 тыс. руб. – экономия затрат.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Тамара МАРКИНА

Фото автора