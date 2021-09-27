"Коминтерн" предложит работу гомельчанам на дне предприятия

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27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня пройдет день предприятия, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, приглашают на встречу с представителями кадровой службы ОАО "Коминтерн". На предприятие требуются швеи, операторы швейного оборудования, станочники широкого профиля, термотделочники швейных изделий и слесари-ремонтники.
Встреча состоится в актовом зале управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома с 10.00 до 11.00 по адресу: г.Гомель, ул.Пролетарская,18.-0-