Комиссии по противодействию коррупции должны работать эффективнее - Конюк

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что комиссии по противодействию коррупции должны работать более эффективно. Об этом было сказано на внеочередном заседании Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

По мнению генпрокурора, не задействован в полной мере ресурс созданных в государственных органах и организациях комиссий по противодействию коррупции, которые порой не имеют сведений о выявленных в подведомственных предприятиях преступлениях и правонарушениях. При этом многие руководители "самоустранились от выполнения обязанностей по организации профилактической работы, проводя ее формально, на уровне лозунгов и пожеланий", отметил он.

Как сообщил прокурор Гомельской области Виктор Морозов, практически во всех сферах экономической деятельности выявлены недостатки при организации и проведении закупок, неэффективное и неэкономное расходование денежных средств, низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, непринятие необходимых мер по сохранности имущества предприятий.

Среди наиболее подверженных коррупционным рискам сфер в Гомельской области названы транспорт, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование.

В заседании Гомельского облисполкома приняли участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. Участники обсудили противодействие коррупции в органах местного управления.

По итогам заседания руководителям местных исполнительных и распорядительных органов дан ряд организационных поручений.-0-