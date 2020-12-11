Комиссии по содействию занятости Гродненской области помогли в трудоустройстве около 1 тыс. человек

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в январе - сентябре комиссии по содействию занятости помогли трудоустроить около 1 тыс. человек. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссии по содействию занятости постоянно действуют во всех районах области. Возглавляют их, как правило, председатели районных Советов депутатов, в состав входят представители различных служб, в том числе и органов соцзащиты. Заседания комиссий проводятся не реже двух раз в месяц. Теперь в связи с эпидемиологической ситуацией зачастую работа ведется онлайн, также консультацию можно получить по телефону.

За 9 месяцев в комиссии обратились около 7 тыс. человек, из которых около 5 тыс. подтвердили свой статус занятых в экономике, отметил Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что базы незанятых в экономике формируются ежеквартально на основе данных, поступающих из различных источников (фонда соцзащиты, отделов статистки, учебных заведений и других) и постоянно корректируются.

Около 1 тыс. граждан, обратившихся в комиссии, трудоустроены. "У комиссии под рукой всегда есть список свободных вакансий, зачастую прямо во время обращения можно узнать контакты организации и предприятия с подходящим предложением", - сказал Виктор Пранюк. Он обратил внимание, что в Гродненской области готовы трудоустроить всех желающих. В регионе зарегистрировано 1,3 тыс. безработных, при этом имеется свыше 9,7 тыс. вакансий.

По словам Виктор Пранюка, задача №1 в работе таких комиссий - помочь людям в трудоустройстве. Один из акцентов - на особой категории граждан. К примеру, с начала года на пожарах в Гродненской области погибли 60 человек. Большинство из них вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным, а к трагедии привело пренебрежение простыми правилами безопасности, например, курение в постели.

"Сейчас мы хотим, чтобы комиссии более ответственно подошли к работе с такими людьми. С ними надо встречаться, помогать в ресоциализации, а при необходимости и в лечении, а также содействовать в трудоустройстве", - отметил Виктор Пранюк.

Он добавил, что органы по труду, занятости и социальной защите могут помочь в переобучении на востребованные специальности.-0-