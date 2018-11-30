Комиссия по ЧС приняла решение о приостановке работы спортзала в минской гимназии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы спортзала в минской гимназии №5, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Заседание комиссии, где рассматривался вопрос состояния покрытия потолка спортивного зала, на котором образовались трещины, прошло 29 ноября. "Комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Партизанского района Минска решила, что в будущем из-за снега увеличится нагрузка на покрытие. Это может привести к образованию новых трещин и дальнейшей его деформации. На заседании было принято решение о приостановке работы спортзала", - проинформировали в МЧС. В гимназии обучается 955 человек.

Руководство гимназии остановило занятия в зале, доступ в него ограничен. Занятия с детьми временно проводятся в малом спортзале. Учебный процесс не нарушен.-0-