Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы средней школы №4 в Осиповичах. Здание 1966 года постройки было инструментально обследовано специальной организацией. По результатам проверки, перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В ведомстве проинформировали, что 28 ноября состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском райисполкоме. "Принято решение о временном запрете на эксплуатацию здания. С 29 ноября проведение занятий в средней школе №4 отменяется, а с 30 ноября учебный процесс будет организован на базе гимназии Осиповичей. Для решения вопроса планируются работы по снятию нагрузки с плит и их укреплению ", - отметили в МЧС.

Сама постройка трехэтажная, перекрытия - железобетонные плиты. В школе обучаются 740 человек.

На базе районного центра культуры 29 ноября для учеников и педагогов пройдет день безопасности жизнедеятельности.-0-