Комитет госконтроля предлагает оценить работу диспетчерских служб ЖКХ Минской области

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Минской области изучает эффективность работы диспетчерских служб районных предприятий ЖКХ. Жителям столичного региона предлагается ответить на вопросы по этой проблематике, сообщили БЕЛТА в КГК.

Цель опроса - узнать мнение граждан насчет оперативности реагирования коммунальных служб на заявки и претензии населения.

Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 13 вопросов, в том числе о том, возникали ли трудности при дозвоне в диспетчерскую службу ЖКХ, как долго пришлось ожидать выполнения заявки. В комитете также интересуются, целесообразно ли создание единого областного контакт-центра ЖКХ для приема заявок (претензий) от населения и осуществления контроля за их выполнением.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля с 2 сентября по 2 октября.-0-