Комитет "Витебскоблимущество" впервые продал на аукционе служебное жилье

8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" впервые провел результативный аукцион по продаже недвижимости ведомственного жилищного фонда, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Торги прошли с применением метода понижения начальной цены, который оказался впервые востребован в практике комитета госимущества облисполкома. Такая возможность предусмотрена указом №388 от 26 июля 2010 года “О порядке распоряжения государственным жилищным фондом”. В состав лота вошли двухкомнатная квартира общей площадью свыше 52 кв. м в одноэтажном деревянном блокированном доме без удобств и хозпостройки на дворовой территории в деревне Заполье Витебского района. По результатам торгов квартира была продана местной жительнице, проживающей по соседству, по минимально возможной цене Br785.

Продавцом недвижимости выступил Суражский лесхоз. Предприятие сдавало квартиру в аренду своим работникам. После того как жилье оказалось невостребованным, оно предлагалось нуждающимся, но желающих приобрести квартиру не нашлось и среди этой категории граждан. В результате было принято решение о продаже имущества на аукционе. Потенциальных покупателей удалось привлечь только на повторные торги, по условиям которых была предусмотрена возможность снижения цены лота на 80%.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализовано 86 объектов на общую сумму свыше Br2,1 млн. На октябрь-ноябрь потенциальным покупателям предлагается около 40 зданий и сооружений (половина из них - производственного назначения), а также более 10 магазинов и объектов общественного питания. В числе выставленных на торги - база отдыха в Глубокском районе с номерным фондом на 8 мест, здание пожарного аварийно-спасательного поста в Сенненском районе, а также здание бывшей аптеки в Поставском районе.-0-