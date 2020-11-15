КОММЕНТАРИЙ: А часики-то тикают

В Гродно работает самый старый хронометр в Европе. Ему более пяти веков! Что символично, находятся часы в одной из самых популярных туристических достопримечательностей и знаковом для гродненцев и гостей месте - кафедральном соборе Святого Франциска Ксаверия. Или, как его называют в народе, Фарном костеле. Предлагаем познакомиться с историей необычного объекта и своими глазами увидеть старинные механизмы.

Больше сотни ступенек

Историки сходятся во мнении, что часы изготовлены в XVI веке. Хотя дать однозначную оценку довольно сложно. Равно как и определить точное место их производства. Считается, что механизм гродненского хронометра аналогичен созданному одним из английских мастеров. Впрочем, выяснить имя изготовителя наших часов уже вряд ли возможно.

Находится же хронометр в одной из башен костела на высоте около 60 м. Чтобы попасть туда, пришлось пробраться по лабиринту винтовых лестниц. В подсчете ступенек сбился где-то на шестом десятке - одновременно взбираться в узком пространстве и считать уж очень утомительно. Импровизированную экскурсию для меня проводит настоятель костела ксендз Ян Кучинский. Он рассказал, что часовой механизм ранее размещался на городской ратуше, в которой заседал магистрат и хранилась казна.

"Ратуша была деревянной. Позже, во время одной из войн, она сгорела, а сами часы упали на землю. Чудо, что уцелели. Уже тогда в Гродно жили монахи иезуиты, они и забрали хронометр к себе в монастырь. В костеле часы появились после надстройки башен в XVIII веке", - говорит настоятель.

Именно с тех пор по часам гродненцы привыкли сверять актуальное время. Замирали стрелки по воле горожан лишь в редких случаях. Например, во времена войн или большого горя и скорби. Существует легенда, что часы намеренно остановили после смерти знаменитой писательницы Элизы Ожешко, которая последние годы своей жизни провела именно в Гродно. После Первой мировой хронометр не работал долгие 70 лет. В межвоенный период механизм хотели заменить на более современный, но не успели.

"Судьбой часов озаботились в конце 80-х, когда даже сам костел еще практически не функционировал, регулярные службы стали проводить лишь в 1988-м, - продолжает ксендз Ян. - Тогда группа городских энтузиастов занялась исследованиями и реставрацией. Говорят, зайдя в помещение, они ахнули: комната была завалена метровым слоем голубиного помета, и все пришлось долго расчищать. Хронометр тоже пострадал: какие-то детали износились, некоторых и вовсе не хватало. Вновь запустить часы удалось после двухлетнего ремонта в 1989-м".

Сам же механизм довольно прост. Он состоит из трех частей в виде гирь, которые отвечают за отсчитывание секунд, минут и часов. С колоколами их объединяла специальная тросовая система. Благодаря ей каждые четверть часа над городом раздавался бой, и даже издалека можно было определить точное время.

"Правда, со временем система пришла в негодность: иногда колокольный звон раздавался на несколько минут раньше или позже. Согласитесь, непорядок, когда на главных городских часах время и бой не совпадают. Поэтому мы подключили механизм к сателлитной антенне и решили проблему. А вот стрелки передвигаются старинным механизмом и иногда, в зависимости от погодных условий, могут немного "грешить", - объясняет Ян Кучинский.

Судьба смотрителя

Еще одна особенность часов заключается в том, что раз в несколько дней их необходимо заводить. Для этого гири весом в несколько десятков килограммов нужно поднимать на высоту пятиэтажного дома. Почти 30 лет этим делом занимался Иосиф Ясюкевич - в свое время единственный профессиональный смотритель и механик башенных часов в Беларуси. Специалист участвовал в восстановлении и гродненских.

"Он действительно был мастером своего дела, - вспоминает настоятель костела. - Иосиф умел быстро исправить неполадку, досконально знал механизм, заводил его. Знал, где и что нужно подкрутить. Ему регулярно приходилось подниматься сюда в башню. Однажды весной 2017-го, к сожалению, не выдержало сердце - умер прямо возле входа в помещение, где находятся часы.

Пока занимались организацией похорон, стрелки хронометра остановились. Многие гродненцы обратили на это внимание и, обеспокоенные, стали звонить в костел. На некоторое время Яну Кучинскому пришлось взять хлопоты о механизме на себя - и тут же столкнулся со сложностями.

"Я, конечно, иногда наблюдал, как Иосиф заводит часы. Но со стороны не все процессы понятны. Это только кажется: поднялся, накрутил главный механизм - и готово. На самом деле все куда сложнее. Например, детали и шестерни требуют смазки в определенной пропорции. Пришлось ходить в башню самому, постигать все тонкости", - отмечает собеседник.

Спустя время удалось найти одного из учеников Иосифа Ясюкевича. Он проработал смотрителем часов около года - и отказался. Мастер признался, что такая работа очень обязывает, ее надо любить, быть увлеченным.

"Недавно мы нашли еще одного специалиста - настоящего фаната больших часов. Когда я его привел сюда в первый раз, попросил тщательно осмотреть все детали. Он сразу обратил внимание на ключевые механизмы и так увлекся… Это однозначно его дело. Теперь регулярно приходит и следит за состоянием часов", - рассказал настоятель.

Туристическая изюминка

Хронометр уже давно стал самостоятельной достопримечательностью города. Посмотреть на необычный механизм приезжают из разных уголков Беларуси и Европы. Тем более когда можно совместить с посещением самого костела.

"Мы иногда водим людей в башни, но не так часто. Забраться на такую высоту физически довольно сложно, детям или людям в возрасте это может оказаться не под силу. Да и ход по ширине рассчитан только на одного. К тому же кое-где на лестнице не хватает ограждений. И на самой площадке перед часами не так много места", - замечает Ян Кучинский.

У часов есть три циферблата, смотрящих по разные стороны башни. В былые времена рядом с костелом располагался монастырь и коллегиум ордена иезуитов, один из крупнейших на землях ВКЛ. Теперь там действующая тюрьма. С башни костела можно рассмотреть небольшие окошки камер и прогулочный дворик для заключенных. А еще с высоты открывается великолепный вид на старый город.

По различным источникам, механизм гродненских часов остался единственным работающим среди подобных в мире. Второй экземпляр хранится в одном из лондонских музеев. Исследования свидетельствуют: гродненские часы считаются самыми старыми подлинными, что действуют в Европе. Даже в знаменитых пражских курантах в свое время был заменен часовой механизм.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-